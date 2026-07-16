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Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) menjawab pertanyaan dari anggota fraksi saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Menteri Perdagangan Budi Santoso menjawab pertanyaan dari anggota fraksi saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Rapat tersebut membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Peru.
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Rapat tersebut membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Peru.
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Mendag Hadiri Raker Komisi VI DPR Bahas Kemitraan Ekonomi Indonesia?Peru
Kamis 16 Juli 2026 22:00 WIB
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JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) menjawab pertanyaan dari anggota fraksi saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Peru.
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