JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) menjawab pertanyaan dari anggota fraksi saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Peru.