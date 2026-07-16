JAKARTA - Petugas melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Jakarta. Memperingati HUT ke-70, Danamon mengusung tema "Tumbuh Bersama di Setiap Langkah" sebagai wujud komitmen untuk terus hadir di berbagai fase kehidupan nasabah dan menemani generasi demi generasi melalui layanan serta solusi keuangan yang berkelanjutan di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) merayakan hari jadinya yang ke-70 dengan mengusung tema "Tumbuh Bersama di Setiap Langkah", sekaligus menegaskan komitmennya sebagai mitra finansial terpercaya bagi nasabah, mitra usaha, regulator, masyarakat, dan karyawan.

Momentum HUT ke-70 ditandai dengan peluncuran logo peringatan yang memadukan motif Parang dari Indonesia dan Seigaiha dari Jepang sebagai simbol ketangguhan, keberlanjutan, serta sinergi antara Danamon, MUFG, dan anggota grup.

Direktur Utama Danamon, Nobuya Kawasaki, mengatakan perjalanan 70 tahun menjadi bukti kepercayaan nasabah sekaligus pijakan untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan. Melalui kolaborasi bersama MUFG, Adira Finance, dan Home Credit Indonesia, Danamon memperkuat posisinya sebagai Satu Grup Finansial yang mampu menyediakan layanan keuangan holistik bagi nasabah di setiap tahap kehidupan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Danamon menghadirkan berbagai inovasi digital, termasuk fitur QRIS Bayar dan Investasi Obligasi Sekunder di aplikasi D-Bank PRO untuk mendukung kebutuhan transaksi, investasi, dan perencanaan keuangan nasabah.

Dalam rangka HUT ke-70, Danamon juga menggelar program "Hujan Kejutan" yang menawarkan berbagai promo spesial, seperti transaksi Rp70, promo Rp70.000, diskon hingga 70%, cashback di berbagai merchant, serta Exclusive Travel Fair di tujuh kota. Rangkaian perayaan akan ditutup melalui Danamon Festival pada 31 Juli 2026 di Karawang yang menggabungkan budaya Indonesia dan Jepang dengan hiburan musik, bazar, festival kuliner, serta pameran otomotif.