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Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kedua kanan) mendengarkan pandangan fraksi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kementerian ESDM.
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Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kementerian ESDM.
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Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kementerian ESDM.
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Komisi XII DPR Gelar Raker dengan Kementerian ESDM Bahas LKPP APBN 2025

Kamis 16 Juli 2026 22:09 WIB
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JAKARTA - Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kedua kanan) mendengarkan pandangan fraksi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kementerian ESDM. 

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