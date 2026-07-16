JAKARTA - Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kedua kanan) mendengarkan pandangan fraksi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kementerian ESDM.