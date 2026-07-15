JAKARTA - Pengunjung berbelanja saat pembukaan Teras Nusantara food court di Lippo Icon Cibubur, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Teras Nusantara, area kuliner baru di Lippo Icon Cibubur menawarkan pengalaman menikmati aneka hidangan khas Indonesia dalam suasana modern dengan sentuhan budaya Nusantara.

Konsep interior Teras Nusantara dirancang dengan mengangkat keberagaman budaya Indonesia melalui pemilihan elemen dekoratif, material, serta desain yang menghadirkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Area ini ditujukan sebagai destinasi kuliner keluarga yang dapat dinikmati bersama kerabat maupun kolega.

Teras Nusantara menghadirkan 50 gerai kuliner dengan beragam pilihan menu, mulai dari makanan berat khas Nusantara, hidangan berkuah dan bakmi, sajian Asia dan peranakan, hingga aneka jajanan tradisional, makanan penutup, serta minuman segar dan khas daerah. Kehadiran area kuliner tersebut diharapkan dapat memenuhi selera masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Indonesia kepada para pengunjung.

Sebanyak 80 persen tenant yang beroperasi merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sementara sisanya diisi oleh sejumlah merek kuliner nasional yang telah dikenal masyarakat. Komposisi tersebut mencerminkan upaya pengelola dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang di tengah ekosistem pusat perbelanjaan modern.

Lebih dari sekadar area makan, Teras Nusantara disebut menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui kolaborasi dengan pelaku usaha kuliner yang menawarkan cita rasa autentik, pusat perbelanjaan itu membuka akses pasar yang lebih luas guna meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan usaha para pelaku kuliner lokal.