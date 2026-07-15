JAKARTA – Syahnadiaz Sikar, Commercial Director Arummi saat memberikan sambutan pada acara di Jakarta. Arummi menghadirkan kemasan baru susu kacang mede (cashew milk) berukuran 200 ml sebagai pilihan praktis yang dapat dinikmati di berbagai momen keseharian. Kemasan grab-and-go ini tersedia dalam tiga varian, yakni Classic, Chocolate, dan Barista, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan minuman bernutrisi yang mudah dibawa di tengah mobilitas yang semakin tinggi.

Commercial Director Arummi, Syahnadiaz Sikar, mengatakan konsumen kini tidak hanya mencari produk yang bernutrisi, tetapi juga praktis dan sesuai dengan gaya hidup aktif. Melalui kemasan baru ini, Arummi ingin menghadirkan pilihan minuman berbasis nabati yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat sekaligus mengangkat potensi kacang mede lokal sebagai bahan pangan bernilai tambah.

Varian Classic menawarkan rasa ringan dan creamy untuk dinikmati sehari-hari, Chocolate menghadirkan cita rasa cokelat yang lembut sebagai teman bersantai, sedangkan Barista memiliki karakter light plain taste yang cocok dikonsumsi langsung maupun dipadukan dengan kopi, matcha, dan berbagai minuman lainnya.

Untuk memperkenalkan varian Barista, Arummi menggandeng Mikael Jasin, World Barista Champion 2024 sekaligus Brand Ambassador Arummi. Menurutnya, karakter rasa Arummi Barista yang ringan dan creamy mampu melengkapi cita rasa kopi tanpa mendominasi, sehingga cocok digunakan dalam berbagai kreasi minuman.

Selain menawarkan tekstur yang creamy, susu kacang mede Arummi diperkaya dengan kalsium serta vitamin B2, B9, B12, D, dan E, serta mengandung tembaga alami dari kacang mede. Produk kemasan 200 ml dipasarkan dengan harga Rp9.900 dan tersedia di berbagai platform e-commerce, supermarket, Alfamart, serta FamilyMart di seluruh Indonesia.

Melalui inovasi ini, Arummi juga ingin memperkenalkan potensi kacang mede Indonesia sebagai bahan pangan lokal yang dapat diolah menjadi produk berkualitas dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.