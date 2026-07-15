JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam rapat tersebut, Donny Ermawan menjelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.