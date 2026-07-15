JAKARTA - Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Perawatan rutin tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian ikon ibu kota agar tetap nyaman dikunjungi masyarakat. Selama proses pembersihan berlangsung, layanan kunjungan Monas tetap beroperasi normal dengan mengikuti arahan petugas.