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Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Foto 5 / 5
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Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Monas Jalani Perawatan Rutin, Wisata Tetap Berjalan
Rabu 15 Juli 2026 22:16 WIB
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JAKARTA - Petugas membersihkan badan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Perawatan rutin tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian ikon ibu kota agar tetap nyaman dikunjungi masyarakat. Selama proses pembersihan berlangsung, layanan kunjungan Monas tetap beroperasi normal dengan mengikuti arahan petugas.
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