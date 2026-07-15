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Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di Kejagung

Rabu 15 Juli 2026 22:14 WIB
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JAKARTA - Sejumlah massa menggelar aksi Usut Tuntas Korupsi MBG di depan pintu masuk Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

 
Massa aksi menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak agar anggaran program tersebut dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat.
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