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Brand Equity Director Garudafood Niken Esti (tengah) bersama Senior Brand Manager Gery Nadia Devisa (kanan) dan Brand Ambassador Gery Iqbaal Ramadhan (kiri) memberi paparan saat konferensi pers Garudafood '25 Tahun Gery: Merayakan Perjalanan, Menghadirkan Semangat Baru Bersama Generasi Masa Kini' di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Kolaborasi ini mencerminkan semangat muda yang autentik, kreatif, dan dinamis, sekaligus menjadi bagian dari upaya Gery untuk semakin dekat dengan generasi Indonesia saat ini.
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Director of Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto (kanan) bersama Brand Equity Director Garudafood Niken Esti (kedua kiri), Senior Brand Manager Gery Nadia Devisa (kiri) dan Brand Ambassador Gery Iqbaal Ramadhan (kedua kanan) berbincang disela-sela konferensi pers Garudafood '25 Tahun Gery: Merayakan Perjalanan, Menghadirkan Semangat Baru Bersama Generasi Masa Kini' di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
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Kolaborasi ini mencerminkan semangat muda yang autentik, kreatif, dan dinamis, sekaligus menjadi bagian dari upaya Gery untuk semakin dekat dengan generasi Indonesia saat ini.
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Artis Iqbaal Ramadhan.
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Menguatkan Kedekatan dengan Generasi Masa Kini Perjalanan 25 Tahun Gery

Rabu 15 Juli 2026 22:08 WIB
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JAKARTA - Director of Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto (kanan) bersama Brand Equity Director Garudafood Niken Esti (kedua kiri), Senior Brand Manager Gery Nadia Devisa (kiri) dan Brand Ambassador Gery Iqbaal Ramadhan (kedua kanan) berbincang disela-sela konferensi pers Garudafood '25 Tahun Gery: Merayakan Perjalanan, Menghadirkan Semangat Baru Bersama Generasi Masa Kini' di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Memasuki usia ke-25, Gery salah satu merek biskuit dan wafer dibawah PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk memperkenalkan semangat baru melalui berbagai inovasi produk yang semakin relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi masa kini dan momentum ini juga ditandai dengan diperkenalkannya Iqbaal Ramadhan menjadi Brand Ambassador Gery, dimana kolaborasi ini mencerminkan semangat muda yang autentik, kreatif, dan dinamis, sekaligus menjadi bagian dari upaya Gery untuk semakin dekat dengan generasi Indonesia saat ini.

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Menguatkan Kedekatan dengan Generasi Masa Kini Perjalanan 25 Tahun Gery