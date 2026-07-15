JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menjabat juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Kuda Biru Project Merry Riana menggelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol bersama ratusan pengemudi ojek online di Kawasan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/7) dini hari.

Kegiatan yang mengusung semangat Hadir, Peduli, dan Berbagi itu merupakan bagian dari program Kuda Biru Project, gerakan sosial yang diinisiasi AHY untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan melalui berbagai aksi kemanusiaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Irwan Fecho, relawan, serta tamu undangan.

Merry Riana mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pengemudi ojek online yang setiap hari berperan melayani masyarakat. Menurutnya, Kuda Biru Project tidak hanya ingin memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dan berbagi kebahagiaan.

Suasana semakin meriah saat AHY membaur dengan peserta, mengikuti berbagai permainan, membagikan bola bertanda tangan, berfoto bersama, hingga bernyanyi bersama para pengemudi ojol. Dalam sambutannya, AHY menyampaikan bahwa sepak bola mampu menyatukan masyarakat di tengah perbedaan sekaligus mengapresiasi perjuangan para pengemudi ojol dalam mencari nafkah.

Sebagai bentuk kepedulian, Kuda Biru Project juga membagikan paket sembako dan santunan kepada seluruh peserta, disertai makan bersama dan pembagian hadiah melalui lucky draw.

Melalui kegiatan tersebut, Kuda Biru Project berharap olahraga dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat.