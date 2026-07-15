JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi meninjau kegiatan pencegahan anemia defisiensi besi berbasis komunitas di RPTRA CERIA, Jakarta Barat. Program yang dijalankan bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut mengintegrasikan edukasi gizi serta skrining dini risiko anemia defisiensi besi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sebagai upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Menyambut Hari Anak Nasional 2026, Danone Indonesia memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, serta skrining dini anemia defisiensi besi (ADB) pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

Anemia defisiensi besi masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 27,7 persen ibu hamil dan 23,8 persen balita mengalami anemia. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pakar gizi dr. Dian Novita Chandra mengatakan pencegahan anemia dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang, terutama asupan protein hewani yang kaya zat besi, vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi, serta skrining rutin sejak masa kehamilan.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, Danone Indonesia turut berpartisipasi dalam kunjungan lintas sektor di RPTRA CERIA, Jakarta Barat, yang menampilkan model edukasi gizi dan skrining dini anemia berbasis komunitas. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, media, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi kolaborasi tersebut sebagai upaya bersama meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sejak 2025, Danone Indonesia telah mendukung lebih dari 1,25 juta skrining melalui aplikasi digital eNutri dan menargetkan tambahan 14 juta skrining hingga 2030. Perusahaan juga menjalankan berbagai program edukasi gizi, skrining bersama tenaga kesehatan dan komunitas, serta menghadirkan inovasi nutrisi berbasis sains untuk membantu mencegah anemia defisiensi besi.

Pada 2026, Danone Indonesia melanjutkan program pencegahan anemia berbasis komunitas bersama Ikatan Bidan Indonesia melalui edukasi gizi dan skrining dini bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di berbagai daerah. Menurut Danone, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan lebih banyak anak memperoleh asupan nutrisi yang optimal demi mendukung tumbuh kembang generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.