JAKARTA - Peserta berlari saat mengikuti Vision Run 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-45, Optik Melawai bersama Wondr by BNI menggelar Vision Run 2026 bertema "See Better, Run Faster!" di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang lari yang diikuti sekitar 5.000 peserta ini mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup aktif sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mata.

Vision Run 2026 menghadirkan lintasan steril untuk kategori 5K dan 10K sehingga peserta dapat berlari dengan lebih nyaman dan aman. Konsep ini menjadi salah satu keunggulan acara dalam mendukung pengalaman berlari yang optimal.

Selain kompetisi lari, peserta juga memperoleh layanan pemeriksaan mata gratis dari Optik Melawai, pemeriksaan kesehatan oleh tim Primaya Hospital, serta edukasi mengenai pentingnya melindungi mata saat beraktivitas di luar ruangan, termasuk penggunaan kacamata dengan lensa yang sesuai untuk mengurangi paparan sinar UV.

Melalui Vision Run 2026, Optik Melawai bersama Wondr by BNI berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan sekaligus membiasakan gaya hidup sehat dan aktif sebagai bagian dari keseharian.