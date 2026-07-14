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Peserta berlari saat mengikuti Vision Run 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Commercial Director APAC Marchon Eyewear, Alberto Cuccagna (kiri) dan President Director Optik Melawai (kanan) berfoto bersama pemenang Vision Run 2026.
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Dari kiri, Commercial Director APAC Marchon Eyewear, Alberto Cuccagna, General Manager Operation Optik Melawai, James Hadisurjo, President Director Optik Melawai, Eddyanto Hadisurjo, Vice President Director Optik Melawai, Priscilla Bahana, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, SEVP Wealth Management BNI, Steven Suryana, Regional CEO BNI Wilayah 10, Anak Agung Agustiya Novitayanti dan Consumer Segment Division Head BNI, Grace Situmeang berfoto bersama merayakan HUT ke 45 Optik Melawai dan HUT ke 80 Bank BNI di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Ajang lari yang diikuti sekitar 5.000 peserta ini mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup aktif sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mata.
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Peserta berlari saat mengikuti Vision Run 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Ribuan Pelari Ramaikan Vision Run 2026
Selasa 14 Juli 2026 22:04 WIB
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JAKARTA - Peserta berlari saat mengikuti Vision Run 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-45, Optik Melawai bersama Wondr by BNI menggelar Vision Run 2026 bertema "See Better, Run Faster!" di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang lari yang diikuti sekitar 5.000 peserta ini mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup aktif sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mata.
Vision Run 2026 menghadirkan lintasan steril untuk kategori 5K dan 10K sehingga peserta dapat berlari dengan lebih nyaman dan aman. Konsep ini menjadi salah satu keunggulan acara dalam mendukung pengalaman berlari yang optimal.
Selain kompetisi lari, peserta juga memperoleh layanan pemeriksaan mata gratis dari Optik Melawai, pemeriksaan kesehatan oleh tim Primaya Hospital, serta edukasi mengenai pentingnya melindungi mata saat beraktivitas di luar ruangan, termasuk penggunaan kacamata dengan lensa yang sesuai untuk mengurangi paparan sinar UV.
Melalui Vision Run 2026, Optik Melawai bersama Wondr by BNI berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan penglihatan sekaligus membiasakan gaya hidup sehat dan aktif sebagai bagian dari keseharian.
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