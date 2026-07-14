JAKARTA - Proses pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, masih terus berlangsung hingga Selasa (14/7/2026) malam. Suasana di lokasi masih dipenuhi aktivitas petugas gabungan yang melakukan pembersihan material dan pembongkaran sisa konstruksi JPO.

Berdasarkan pantauan di lokasi, polisi masih melakukan penutupan jalur di kawasan Tendean yang mengarah ke Blok M dan sekitarnya. Sejumlah personel kepolisian juga tampak berjaga sekaligus mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pekerjaan.

Petugas terlihat memotong bagian tiang dan tangga JPO menggunakan alat las hingga menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Potongan konstruksi tersebut kemudian dievakuasi dari lokasi sebagai bagian dari proses pembongkaran sekaligus untuk memastikan tidak ada lagi bagian bangunan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Akibat penutupan jalan, sejumlah pengendara terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi mulai berangsur lancar. Arus kendaraan dari arah Tendean menuju Fly Over Kuningan terpantau mengalir normal. Meski begitu, kepadatan masih sesekali terjadi di sejumlah titik akibat penyempitan jalur dan aktivitas pembongkaran yang masih berlangsung.

Diketahui, pembongkaran JPO Tendean dilakukan setelah sebuah truk crane tersangkut pada konstruksi jembatan, sehingga petugas harus membongkar bagian JPO dan membersihkan lokasi demi menjaga keselamatan pengguna jalan.