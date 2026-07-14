Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Komisi VIII DPR dan Menteri Haji Bahas Pembiayaan Layanan Haji 2027

Selasa 14 Juli 2026 22:14 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Komisi VIII DPR dan Menteri Haji Bahas Pembiayaan Layanan Haji 2027
Menhaj dan Komisi VIII DPR Bahas Kesiapan Haji 1447 H/2026 M
Raker Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Haji 2026 Bersama Menteri Haji dan Umrah
Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren
Menag Yaqut Duduk Bareng Komisi VIII DPR Bahas RAPBN 2024
Menag Yaqut Duduk Bareng Komisi VIII DPR RI Bahas Pelaksanaan Haji 2023
Menag Yaqut Cholil Qoumas Sambut Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah
Menag Yaqut Raker Bareng Komisi VIII DPR RI Bahas Evaluasi Kinerja Kemenag 2022