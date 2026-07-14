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Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
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Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H.
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Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H.
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Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
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Komisi VIII DPR dan Menteri Haji Bahas Pembiayaan Layanan Haji 2027
Selasa 14 Juli 2026 22:14 WIB
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JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar tahun 2027/1448 H.
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