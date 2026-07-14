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Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
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Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
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Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
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Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
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Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
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JPO Tendean Dibongkar Usai Ditabrak Truk Pengangkut Alat Berat

Selasa 14 Juli 2026 22:12 WIB
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JAKARTA - Petugas membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

 
Pembongkaran dilakukan setelah JPO mengalami kerusakan akibat tertabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7) dini hari.
 
Langkah tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Pasalnya, salah satu tiang penyangga JPO telah terlepas sebagian sehingga dinilai berpotensi membahayakan apabila struktur jembatan tetap dibiarkan berdiri.
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