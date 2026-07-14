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Suasana saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
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Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025.
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Suasana saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
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Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025.
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Wakil Ketua DPR Sari Yuliati (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
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Rapat Paripurna DPR RI Bahas Respons Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU APBN 2025

Selasa 14 Juli 2026 22:05 WIB
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JAKARTA - Suasana saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

 
Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025.
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