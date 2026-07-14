JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengangkut alat berat tersangkut di JPO Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026). Insiden yang terjadi sekitar pukul 01.00 dini hari WIB tersebut menyebabkan jembatan rusak hingga tidak bisa dipergunakan.

Tiang JPO terlihat terangkat hingga lebih dari satu meter. Jembatan penyeberangan tersebut kini ditutup.

Truk berwarna oranye itu diketahui tengah bergerak dari kawasan Summarecon Bogor dengan misi mengantarkan muatan alat berat menuju Jakarta Selatan.

Imbas dari kejadian ini, lalu lintas kawasan Mampang Prapatan menuju Blok M macet parah. Sejumlah personel gabungan terlihat mengatur arus lalu lintas di lokasi kejadian.