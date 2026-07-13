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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang digelar Transjakarta.
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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang digelar Transjakarta.
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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang digelar Transjakarta.
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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang digelar Transjakarta.
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MNC Life Lindungi 5.000 Peserta Jakarta Sky Fun Run 2026

Senin 13 Juli 2026 22:05 WIB
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JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang digelar Transjakarta. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang berolahraga.

 
Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan partisipasi sebagai Official Insurance Partner merupakan wujud dukungan MNC Life terhadap masyarakat agar dapat menjalani gaya hidup sehat dengan perlindungan yang memadai.
 
“MNC Life percaya bahwa setiap langkah menuju hidup yang lebih sehat juga perlu didukung dengan perlindungan yang tepat. Melalui partisipasi kami di Jakarta Sky Fun Run 2026, kami ingin memberikan rasa aman kepada seluruh peserta sehingga mereka dapat menikmati setiap momen berlari dengan lebih tenang,” ujar Risye.
 
Jakarta Sky Fun Run 2026 mengusung tema Born Y2K – Running Into Tomorrow dan menjadi bagian dari kampanye gaya hidup sehat serta mobilitas berkelanjutan yang diinisiasi Transjakarta.
 
Foto: Dede Kurniawan/MNC Life
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