JAKARTA - Peserta mengikuti acara Run On, Life On: The Heritage Race 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026). PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) merayakan hari jadinya yang ke-12 dengan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya gaya hidup sehat melalui penyelenggaraan Run On, Life On: The Heritage Race 2026. Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, The Heritage Race telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari, melainkan gerakan berkelanjutan yang mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat sebagai langkah awal perlindungan diri.