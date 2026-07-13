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Peserta mengikuti acara Run On, Life On: The Heritage Race 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Eva Agrayani (kedua kiri) berbincang dengan Direktur BCA Haryanto T. Budiman (tengah), Direktur & Chief Operation Officer (COO) BCA Life Thomas Lahey (kiri), Direktur Kepatuhan BCA Life Sukawati Lubis (kedua kanan) dan Direktur & Chief Distribution Officer (CDO) BCA Life Gunawan Prayogo (kanan) disela-sela acara Run On, Life On: The Heritage Race 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, The Heritage Race telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari, melainkan gerakan berkelanjutan yang mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat sebagai langkah awal perlindungan diri.
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Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, The Heritage Race telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari, melainkan gerakan berkelanjutan yang mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat sebagai langkah awal perlindungan diri.
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Kampanye Gaya Hidup Sehat melalui The Heritage Race 2026
Senin 13 Juli 2026 22:05 WIB
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JAKARTA - Peserta mengikuti acara Run On, Life On: The Heritage Race 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026). PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) merayakan hari jadinya yang ke-12 dengan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya gaya hidup sehat melalui penyelenggaraan Run On, Life On: The Heritage Race 2026. Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, The Heritage Race telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari, melainkan gerakan berkelanjutan yang mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat sebagai langkah awal perlindungan diri.
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