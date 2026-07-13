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Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) berjabat salam komando dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).
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Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi antara Kejaksaan Agung dan Polri untuk memperkuat sinergi penegakan hukum.
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Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi antara Kejaksaan Agung dan Polri untuk memperkuat sinergi penegakan hukum.
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Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi antara Kejaksaan Agung dan Polri untuk memperkuat sinergi penegakan hukum.
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Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) berjabat salam komando dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).
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Salam Komando Kapolri dan Jaksa Agung, Simbol Soliditas Polri - Kejaksaan
Senin 13 Juli 2026 22:28 WIB
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JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) berjabat salam komando dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi antara Kejaksaan Agung dan Polri untuk memperkuat sinergi penegakan hukum. Kedua pimpinan institusi menegaskan komitmen mempererat koordinasi hingga tingkat daerah, termasuk dalam implementasi KUHP baru serta penguatan sistem peradilan pidana.
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