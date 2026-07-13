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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Komisi III DPR Klarifikasi Sikap terkait RUU Perampasan Aset

Senin 13 Juli 2026 22:25 WIB
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JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Komisi III DPR menegaskan bahwa tidak benar jika menolak membahas RUU tentang Perampasan Aset serta mengatakan akan melibatkan masyarakat untuk memberi masukan.

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