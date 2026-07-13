JAKARTA - Siswa baru antusias mengikuti hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri Meruyung, Depok, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

Dengan didampingi orang tua hingga gerbang sekolah, mereka memasuki kelas untuk mengenal lingkungan belajar, guru, dan teman baru.

Selama lima hari pelaksanaan MPLS, peserta didik diperkenalkan dengan tata tertib, budaya sekolah, serta metode pembelajaran sebagai bagian dari proses adaptasi pada tahun ajaran 2026/2027.