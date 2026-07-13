JAKARTA - Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari bom di SDN 15 Srengseng Sawah, Jakarta, Selatan, Senin (13/7/2026). Pengerahan empat anjing pelacak untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan di sekolah tersebut.

Saat ini, tim Gegana Polri sudah meninggalkan sekolah setelah proses sterilisasi. Beberapa mobil polisi sudah keluar dari lokasi.

SDN 15 Srenseng Sawah menerima ancaman bom pada pagi hari. Pesan tersebut diterima melalui aplikasi percakapan. Siswa yang baru mulai masuk sekolah pada ajaran baru 2026/2027 langsung dipulangkan.