JAKARTA - Anggota satuan Gegana Brimob berjaga di pintu gerbang SDN 15 Srengseng Sawah, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Suasana hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mendadak berubah mencekam setelah sekolah menerima ancaman bom.

Tim Gegana Polda Metro Jaya bersama Densus 88 langsung diterjunkan untuk menyisir seluruh area sekolah, sementara ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan, laporan ancaman diterima sekitar pukul 07.30 WIB saat siswa masih mengikuti upacara pembukaan MPLS. Begitu informasi diterima, petugas kepolisian bersama unsur pemerintah setempat langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi seluruh pelajar.

Hingga siang hari, Tim Gegana dan Densus 88 masih melakukan penyisiran di lingkungan sekolah. Hasil pemeriksaan sementara tidak menemukan benda mencurigakan, namun proses sterilisasi tetap dilanjutkan untuk memastikan situasi benar-benar aman.