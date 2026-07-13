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Seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama di SLB Negeri 2 Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Momen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
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Momen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
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Momen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
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Seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama di SLB Negeri 2 Jakarta, Senin (13/7/2026).
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Potret Ayah Antar Sekolah Hari Pertama di SLB Negeri 2 Lenteng Agung

Senin 13 Juli 2026 22:05 WIB
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JAKARTA - Seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama di SLB Negeri 2 Jakarta, Senin (13/7/2026).

 
Momen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
 
Pelaksanaan GAMAS di SLB Negeri 2 Lenteng Agung mengajak para ayah hadir mendampingi anak saat memulai tahun ajaran baru sebagai bentuk penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Kehadiran ayah diharapkan mampu memberikan rasa aman, menumbuhkan semangat belajar, sekaligus mempererat ikatan emosional dengan anak sejak hari pertama sekolah.
 
Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKBN Wihaji yang menyampaikan sosialisasi Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS).
 
Melalui program ini, pemerintah mendorong perubahan pandangan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga figur yang aktif hadir, mendampingi, dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini.
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