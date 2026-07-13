JAKARTA - Universitas Prasetiya Mulya bersama PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia meluncurkan Danamon Prasmul EduWealth (DPEW), ekosistem perencanaan pendidikan yang menggabungkan layanan pendidikan, perbankan, dan perlindungan asuransi untuk membantu keluarga mempersiapkan masa depan anak secara lebih terencana.

Peluncuran DPEW dilakukan di Kampus Universitas Prasetiya Mulya BSD City dengan mengusung tema “Unlock the Future”. Program ini hadir di tengah tren kenaikan biaya pendidikan yang terus meningkat sehingga mendorong pentingnya perencanaan keuangan sejak dini bagi keluarga. Berdasarkan data BPS, rata-rata biaya pendidikan SMA naik dari sekitar Rp4,6 juta pada 2018 menjadi Rp10,2 juta pada 2024, sedangkan biaya pendidikan tinggi mencapai sekitar Rp19 juta pada 2024.

Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon, Ivan Jaya, mengatakan pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan keluarga sehingga perencanaan yang dilakukan sejak dini menjadi semakin krusial.

“Melalui Danamon Prasmul EduWealth, kami ingin membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan dana pendidikan mereka secara bertahap dan terencana dengan solusi keuangan holistik yang sesuai dengan kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, ketiga institusi menghadirkan solusi terintegrasi mulai dari perencanaan pendidikan, pendanaan, hingga perlindungan terhadap berbagai risiko, sehingga keluarga dapat mempersiapkan pendidikan anak secara lebih terarah dan berkelanjutan.