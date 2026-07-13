JAKARTA - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) meraih tiga penghargaan Silver Winner pada ajang The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 untuk kategori ESG Communication Program pada pilar Environmental, Social, dan Governance (ESG). Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak IDEAS 2026 di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Head of Corporate Communications PYFA Leilanie Nadia Kusuma mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas strategi komunikasi ESG perusahaan yang dijalankan secara terintegrasi melalui berbagai kanal untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi ESG tidak hanya berfokus pada pelaporan, tetapi juga mendorong keterlibatan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada pilar Environmental, PYFA mencatat penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 59 persen, investasi lingkungan senilai Rp10,2 miliar, serta zero spill incidents. Sementara pada pilar Social, program Gerakan Sejuta Vitamin telah mendistribusikan lebih dari satu juta unit vitamin setiap tahun sejak 2020 kepada masyarakat rentan melalui kolaborasi dengan berbagai institusi.

Corporate Secretary PYFA Herdiasti Anggitya mengatakan penghargaan di kategori Governance mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selama periode pelaporan, PYFA mencatat kepatuhan 100 persen terhadap kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan OJK serta mengantongi sejumlah sertifikasi internasional.

Penghargaan tersebut melengkapi berbagai pencapaian keberlanjutan yang telah diraih PYFA sebelumnya dan memperkuat komitmen perusahaan untuk terus mengintegrasikan prinsip ESG dalam strategi bisnis serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.