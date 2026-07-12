JAKARTA - Pelatih profesional Indra Sjafri memberikan instruksi kepelatihan kepada peserta saat acara McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026). Program pelatihan yang diselenggarakan oleh McDonald's Indonesia ini menjangkau ratusan anak usia 8-12 tahun di Jakarta dan Bandung, termasuk peserta prasejahtera dari Sekolah Sepak Bola (SSB) yang akan mendapat kesempatan belajar dan berlatih langsung bersama para profesional dalam rangka mengembangkan bakat dan potensi untuk menjadi pemain sepak bola profesional.