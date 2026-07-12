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Pelatih profesional Indra Sjafri memberikan instruksi kepelatihan kepada peserta saat acara McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026).
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Pesepak bola professional Rio Fahmi memberi pelatihan kepada peserta yang mengikuti McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026).
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Pelatih profesional Indra Sjafri disaksikan pesepak bola Rio Fahmi, Associate Director of Marketing McDonald?s Indonesia Caroline Kurniadjaja dan Associate Director of Communications Meta Rostiawati memberikan instruksi kepelatihan kepada peserta saat acara McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026).
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Program pelatihan yang diselenggarakan oleh McDonald's Indonesia ini menjangkau ratusan anak usia 8-12 tahun di Jakarta dan Bandung, termasuk peserta prasejahtera dari Sekolah Sepak Bola (SSB) yang akan mendapat kesempatan belajar dan berlatih langsung bersama para profesional dalam rangka mengembangkan bakat dan potensi untuk menjadi pemain sepak bola profesional.
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Pelatih profesional Indra Sjafri memberikan instruksi kepelatihan kepada peserta saat acara McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026).
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Ratusan Anak Ikuti Klinik Pelatihan Sepak Bola Bersama Indra Sjafri

Minggu 12 Juli 2026 19:03 WIB
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JAKARTA - Pelatih profesional Indra Sjafri memberikan instruksi kepelatihan kepada peserta saat acara McDonald's Football Clinic di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (12/7/2026). Program pelatihan yang diselenggarakan oleh McDonald's Indonesia ini menjangkau ratusan anak usia 8-12 tahun di Jakarta dan Bandung, termasuk peserta prasejahtera dari Sekolah Sepak Bola (SSB) yang akan mendapat kesempatan belajar dan berlatih langsung bersama para profesional dalam rangka mengembangkan bakat dan potensi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. 

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