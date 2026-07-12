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Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) resmi menggelar AEI Golf Tournament 2026 di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026).
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Ajang ini menjadi wadah untuk mempererat sinergi, kolaborasi, dan jejaring komunikasi antara pimpinan emiten, regulator, serta mitra industri dalam mendukung penguatan ekosistem pasar modal nasional.
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Turnamen yang mengusung tema Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities ini diikuti 144 pegolf dari kalangan pelaku pasar modal Indonesia.
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Turnamen yang mengusung tema Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities ini diikuti 144 pegolf dari kalangan pelaku pasar modal Indonesia.
Foto 5 / 8
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Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) resmi menggelar AEI Golf Tournament 2026 di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026).
Foto 6 / 8
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Ajang ini menjadi wadah untuk mempererat sinergi, kolaborasi, dan jejaring komunikasi antara pimpinan emiten, regulator, serta mitra industri dalam mendukung penguatan ekosistem pasar modal nasional.
Foto 7 / 8
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Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) resmi menggelar AEI Golf Tournament 2026 di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026).
Foto 8 / 8
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Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) resmi menggelar AEI Golf Tournament 2026 di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026).
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AEI Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Pelaku Pasar Modal
Minggu 12 Juli 2026 23:49 WIB
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JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) resmi menggelar AEI Golf Tournament 2026 di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026).
Turnamen yang mengusung tema Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities ini diikuti 144 pegolf dari kalangan pelaku pasar modal Indonesia.
Ajang ini menjadi wadah untuk mempererat sinergi, kolaborasi, dan jejaring komunikasi antara pimpinan emiten, regulator, serta mitra industri dalam mendukung penguatan ekosistem pasar modal nasional.
Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan memperkuat hubungan antarpelaku industri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas di tengah suasana kompetitif.
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