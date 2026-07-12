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Program 99 Masjid Asmaul Husna yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara untuk membangun 99 masjid di berbagai wilayah Indonesia.
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Penyerahan donasi ini menandai dukungan BCA Syariah sebagai bank penghimpun dana dalam program 99 Masjid Asmaul Husna yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara untuk membangun 99 masjid di berbagai wilayah Indonesia.
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Senior Vice President Dana, Jasa dan Komunikasi Pemasaran BCA Syariah Mia Rahma Amalia (keempat dari kiri) menyerahkan donasi secara simbolis kepada Founder Cinta Quran Foundation Ustad Fatih Karim (ketiga dari kiri) untuk pembangunan masjid di Aceh Tamiang, dalam acara Amazing Muharram 15 yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
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Penyerahan donasi ini menandai dukungan BCA Syariah sebagai bank penghimpun dana dalam program 99 Masjid Asmaul Husna yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara untuk membangun 99 masjid di berbagai wilayah Indonesia.
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Program 99 Masjid Asmaul Husna yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara untuk membangun 99 masjid di berbagai wilayah Indonesia.
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Pembangunan Masjid Pertama Program 99 Masjid Asmaul Husna Didukung BCA Syariah

Minggu 12 Juli 2026 23:49 WIB
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JAKARTA - Senior Vice President Dana, Jasa dan Komunikasi Pemasaran BCA Syariah Mia Rahma Amalia (keempat dari kiri) menyerahkan donasi secara simbolis kepada Founder Cinta Quran Foundation Ustad Fatih Karim (ketiga dari kiri) untuk pembangunan masjid di Aceh Tamiang, dalam acara Amazing Muharram 15 yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (12/7/2026). 

 
Penyerahan donasi ini menandai dukungan BCA Syariah sebagai bank penghimpun dana dalam program 99 Masjid Asmaul Husna yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Quran dan Masjid Nusantara untuk membangun 99 masjid di berbagai wilayah Indonesia.
 
Masyarakat juga dapat turut berdonasi melalui aplikasi mobile banking BSya by BCA Syariah, di mana setiap donasi yang tersalurkan akan mendapat tambahan infak dari BCA Syariah untuk disalurkan pada program orang tua asuh santri atas nama donatur.
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