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Warga memadati kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah, Sabtu (11/7/2026). Lonjakan pembeli terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
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Warga memadati kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah, Sabtu (11/7/2026). Lonjakan pembeli terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
Foto 3 / 4
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Warga memadati kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah, Sabtu (11/7/2026). Lonjakan pembeli terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
Foto 4 / 4
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Warga memadati kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah, Sabtu (11/7/2026). Lonjakan pembeli terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
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Jelang Tahun Ajaran Baru, Pasar Jatinegara Dipadati Pembeli Seragam Sekolah

Minggu 12 Juli 2026 19:08 WIB
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JAKARTA - Warga memadati kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah, Sabtu (11/7/2026). Lonjakan pembeli terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Sejak pagi, sejumlah toko seragam tampak dipenuhi orang tua bersama anak-anak yang mencari pakaian sekolah sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

 
Meningkatnya aktivitas belanja menjelang masuk sekolah membuat para pedagang kebanjiran pembeli. Selain membeli seragam putih-merah, putih-biru, dan putih-abu-abu, warga juga berburu atribut pelengkap seperti topi, dasi, ikat pinggang, kaus kaki, hingga seragam pramuka. Sejumlah pedagang mengaku penjualan meningkat dibandingkan hari biasa karena banyak orang tua memanfaatkan akhir pekan untuk berbelanja kebutuhan sekolah.
 
Harga seragam sekolah tahun ini bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan. Untuk seragam SD, satu set kemeja dan celana atau rok dibanderol sekitar Rp140 ribu hingga Rp220 ribu. Sementara seragam SMP dijual mulai Rp160 ribu hingga Rp250 ribu, sedangkan seragam SMA berkisar Rp180 ribu hingga Rp280 ribu per set. Adapun harga kemeja sekolah secara terpisah berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp130 ribu.  
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