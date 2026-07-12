JAKARTA - Cyber Breaker Competition Season 3 resmi menggelar babak Grand Final di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026. Kompetisi yang diselenggarakan Peris.ai Cybersecurity bersama RRQ itu berhasil menarik 916 peserta atau 458 tim dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga praktisi keamanan siber. Kompetisi ini menggabungkan live hacking battle, edukasi, dan konsep esports untuk memperkenalkan keamanan siber kepada generasi muda dengan cara yang lebih menarik dan interaktif.

Cyber Breaker Competition Season 3 diikuti 916 peserta atau 458 tim, meningkat dibandingkan Season 1 yang diikuti 137 peserta dan Season 2 sebanyak 616 peserta. Setelah melalui babak penyisihan daring, delapan tim terbaik melaju ke fase liga dan playoff sebelum tiga tim bertanding di Grand Final.

Para peserta diuji melalui tantangan kategori Web, Crypto, Pwn, dan Reverse yang mengasah kemampuan teknis, strategi, analisis, serta kerja sama tim. Kompetisi ini juga menjadi wadah pengembangan talenta sekaligus mempertemukan komunitas, industri, dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem keamanan siber nasional.

Kolaborasi dengan RRQ menghadirkan pengalaman kompetisi bergaya esports melalui sistem bracket, caster, analisis pertandingan, dan siaran langsung, sehingga keamanan siber dapat dinikmati sebagai tontonan yang kompetitif sekaligus edukatif.

Selain Grand Final, penyelenggara memperkenalkan Cyber Breaker Bounty – Live Bug Bounty Showcase, yang mempertemukan perusahaan dengan ethical hacker untuk pengujian keamanan sistem melalui mekanisme responsible disclosure secara legal dan terkontrol.

Melalui penyelenggaraan Season 3, Cyber Breaker terus berkembang sebagai platform kompetisi, edukasi, dan pengembangan talenta keamanan siber yang menghubungkan teknologi, esports, industri, dan komunitas, dengan target memperluas jangkauan hingga tingkat regional.