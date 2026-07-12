JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026 di Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village, 10 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momen apresiasi bagi 568 pengurus organisasi mahasiswa periode 2025/2026 sekaligus pelantikan 837 student leaders periode 2026/2027 dari 65 organisasi mahasiswa.

Dalam sambutannya, Rektor UPH Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. mengapresiasi dedikasi para pengurus sebelumnya dan mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan panggilan untuk melayani serta menjadi teladan berdasarkan nilai-nilai Kristiani.

Sementara itu, Vice President of Academics, Research, and Innovation UPH Eric Jobiliong, Ph.D. menekankan pentingnya setiap organisasi mahasiswa menjalankan program yang selaras dengan visi dan misi universitas melalui sinergi dengan fakultas dan program studi.

Bagi para student leaders yang baru dilantik, kepemimpinan dimaknai sebagai kesempatan untuk bertumbuh sekaligus membawa dampak positif. Catherine Setiawati Anderson, Ketua BEM UPH 2026/2027, menegaskan kepemimpinan adalah tentang hati yang melayani dan membantu orang lain mencapai potensi terbaiknya. Fokus BEM tahun ini adalah pengembangan mahasiswa dan kaderisasi.

Hal senada disampaikan Varissa Jaqlyn Sauw, Head of Mentoring UPH, yang akan memperkuat kualitas mentor melalui berbagai pelatihan. Sementara George Wesley, Ketua Spiritual Growth (SG) UPH, berharap organisasinya menjadi teladan yang menghadirkan lingkungan kampus penuh kasih. Adapun Vanessa Putri Gunawan, Koordinator Ambassadors of UPH 2026, berkomitmen memperluas dampak melalui konten edukatif dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

UPH juga menampilkan kisah mahasiswa yang berhasil menyeimbangkan prestasi akademik dan organisasi. Regita Putri Maharani, Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) periode 2025/2026, mengaku pengalaman berorganisasi justru meningkatkan kedisiplinan dan prestasi akademiknya. Sementara Nikita Novena, Ketua Service Learning Community (SLC), menyebut keterlibatannya di organisasi membawanya meraih prestasi hingga tingkat nasional melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).

Rangkaian acara ditutup dengan sesi Inspirational Sharing oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Agustinus Purboyo, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad). Ia menekankan bahwa pemimpin harus mampu menjadi teladan, membangun semangat tim, serta mendorong anggotanya berkembang untuk mencapai tujuan bersama.

Melalui Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026, UPH kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan holistis yang membentuk mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, dan siap memberi dampak positif bagi masyarakat.