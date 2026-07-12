JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) menghadirkan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad), Mayor Jenderal TNI Dr. Agustinus Purboyo, sebagai pembicara dalam sesi Inspirational Sharing pada rangkaian Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026 yang berlangsung di Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village, 10 Juli 2026.

Mengusung tema "Beyond the Storm: Membangun Collective Resilience untuk Organisasi", Mayjen TNI Agustinus membekali sekitar 1.405 student leaders dengan wawasan kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan kolaboratif di tengah tantangan era digital, kecerdasan buatan (AI), disrupsi sosial, hingga perubahan global.

Ia menekankan bahwa organisasi yang kuat tidak bergantung pada satu sosok pemimpin, melainkan dibangun melalui kepercayaan, kolaborasi, komunikasi terbuka, dan kemampuan seluruh anggotanya untuk beradaptasi.

Mayjen Agustinus juga mengajak mahasiswa menghidupi filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani sebagai fondasi dalam memimpin. Menurutnya, organisasi mahasiswa menjadi ruang terbaik untuk melatih komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab.

Menutup sesinya, ia mendorong para mahasiswa untuk terus belajar, berani menghadapi perubahan, serta menjadikan setiap tantangan sebagai kesempatan bertumbuh.

Pada kesempatan yang sama, UPH memberikan apresiasi kepada 568 pengurus organisasi mahasiswa periode 2025/2026 dan melantik 837 student leaders periode 2026/2027 yang akan melanjutkan kepemimpinan di 65 organisasi mahasiswa.

Ketua BEM UPH 2026/2027, Catherine Setiawati Anderson, mengatakan kepemimpinan yang dibangun BEM berlandaskan semangat melayani dan membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk berkembang dan mengoptimalkan potensinya.

Sementara itu, Ketua MC Hunt UPH 2025/2026, Gracela Indah Stepani, menyebut pengalaman berorganisasi mengajarkannya bahwa kepemimpinan bukan tentang pengakuan, melainkan kesetiaan dalam melayani dan menjalankan setiap tanggung jawab.

Melalui Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026, UPH menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan holistis yang tidak hanya membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi untuk menjadi pemimpin yang berdampak bagi masyarakat.