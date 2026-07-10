JAKARTA - Pemeran Teater Koma mementaskan salah satu adegan pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Produksi ke-237 Teater Koma yang berkisah tentang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa tersebut akan digelar pada 30 Juli-2 Agustus 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.