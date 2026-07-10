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Pemeran Teater Koma mementaskan salah satu adegan pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
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Pemeran Teater Koma mementaskan salah satu adegan pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
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Program Manager Bakti Budaya Djarum Foundation Billy Gamaliel (kiri) bersama Sutradara pementasan Rumah Sakit Jiwa Rangga Riantiarno (kedua kiri), Perancang Kostum pementasan Rumah Sakit Jiwa Samuel Wattimena (kedua kanan) dan Rima Ananda (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers jelang pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
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Produksi ke-237 Teater Koma yang berkisah tentang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa tersebut akan digelar pada 30 Juli-2 Agustus 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
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Pemeran Teater Koma mementaskan salah satu adegan pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
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Jelang Pementasan Teater Koma Rumah Sakit Jiwa
Jum'at 10 Juli 2026 20:54 WIB
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JAKARTA - Pemeran Teater Koma mementaskan salah satu adegan pertunjukan teater Rumah Sakit Jiwa saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Produksi ke-237 Teater Koma yang berkisah tentang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa tersebut akan digelar pada 30 Juli-2 Agustus 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
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