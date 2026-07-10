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Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).
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Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).
Foto 5 / 5
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Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).
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Jokowi Melayat ke Rumah Duka Rachmat Gobel di Jakarta Selatan

Jum'at 10 Juli 2026 20:54 WIB
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JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melayat ke Rumah Duka Mendiang Anggota DPR sekaligus pengusaha Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

 
Jokowi datang untuk melayat sekitar pukul 10.54 WIB. Sebagai informasi, Rachmat Gobel meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Brawijaya, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7) pukul 03.20 dini hari.
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