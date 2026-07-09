JAKARTA - Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, memaparkan model pembiayaan syariah PNM di hadapan delegasi sembilan negara anggota Developing Eight (D-8) pada acara Halal Expo Indonesia 2026 di Jakarta (9/7/2026),

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu representasi ekosistem keuangan syariah inklusif Indonesia dalam Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 melalui sesi HEI Talk bertajuk Social Collateral, Real Impact: Rethinking Poverty Alleviation through Islamic Finance.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, memaparkan model pembiayaan syariah PNM di hadapan delegasi sembilan negara anggota Developing Eight (D-8), yakni Bangladesh, Malaysia, Turki, Mesir, Nigeria, Pakistan, Iran, Azerbaijan, dan Indonesia. Menurutnya, keuangan syariah dapat menjadi instrumen nyata untuk pengentasan kemiskinan apabila dirancang secara inklusif.

PNM saat ini melayani 16,1 juta nasabah Mekaar melalui 58 kantor cabang di 36 provinsi dan lebih dari 6.600 kecamatan. Sebanyak 74% nasabah melaporkan peningkatan pendapatan, 72% memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan 90% merasakan peningkatan kemandirian finansial. Sejak 2017, program tersebut juga berkontribusi terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga nasional sebesar Rp55,81 triliun serta mendorong ekspor pengusaha binaan yang melampaui US$3 miliar.

Dodot menjelaskan, keunggulan model PNM terletak pada penerapan social collateral, yakni mekanisme tanggung renteng antarkelompok perempuan yang menggantikan agunan fisik. Pendekatan ini dinilai selaras dengan prinsip keuangan syariah sekaligus memperkuat akuntabilitas berbasis komunitas.

Enam belas juta perempuan tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Mereka hanya ingin diberi ruang untuk bertumbuh. Ketika kepercayaan diberikan, mereka mampu mengubah kehidupan keluarga bahkan komunitasnya. Itulah hakikat pembiayaan ultra mikro berbasis syariah, ujar Dodot.

Keikutsertaan PNM dalam HEI 2026 menegaskan kontribusi Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah yang inklusif. Dengan 73% portofolio pembiayaan Mekaar telah berbasis syariah, PNM membawa pendekatan pemberdayaan yang menggabungkan modal finansial, intelektual, dan sosial sebagai upaya memperkuat ekonomi halal dari tingkat akar rumput.