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Helikopter water bombing menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten,Kamis (9/7/2026).
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Helikopter water bombing menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten,Kamis (9/7/2026).
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Helikopter water bombing menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten,Kamis (9/7/2026).
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Helikopter water bombing menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten,Kamis (9/7/2026).
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Helikopter Water Bombing Padamkan Kebakaran TPA Jatiwaringin

Kamis 09 Juli 2026 21:38 WIB
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TANGERANG - Helikopter water bombing menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten,Kamis (9/7/2026). Upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter water bombing yang terlihat beroperasi di atas lokasi kebakaran. Sementara itu, kepulan asap masih tampak keluar dari sejumlah titik di area timbunan sampah.  

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