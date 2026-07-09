TANGERANG - Kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki hari ke-10 pada Kamis (9/7/2026). Upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter water bombing yang terlihat beroperasi di atas lokasi kebakaran. Sementara itu, kepulan asap masih tampak keluar dari sejumlah titik di area timbunan sampah.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan kondisi kebakaran saat ini telah mencapai sekitar 95 persen padam. Meski demikian, proses pendinginan terus dilakukan karena masih terdapat bara api di bagian dalam timbunan sampah yang berpotensi memunculkan kembali asap dan titik api.

Petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim pemadam kebakaran tetap bersiaga di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Operasi pemadaman difokuskan pada penyiraman dari udara serta pendinginan di area yang masih mengeluarkan asap.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menghindari area sekitar lokasi kebakaran dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan apabila terdampak asap. Pemantauan terhadap kondisi kebakaran dan kualitas udara juga terus dilakukan hingga situasi dinyatakan sepenuhnya aman.