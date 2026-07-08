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Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
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Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
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Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
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Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
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Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
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Tim Gabungan Geledah Kafe dan Money Changer Terkait Penyidikan Korupsi

Rabu 08 Juli 2026 20:33 WIB
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JAKARTA - Sejumlah personel Brimob bersenjata berjaga di sekitar Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Penjagaan dilakukan terkait penggeledahan yang dilaksanakan tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, yang meliputi suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga perkara yang menjadi objek penyidikan, yakni dugaan korupsi terkait blackout PLN batu bara, PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel.

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Tim Gabungan Geledah Kafe dan Money Changer Terkait Penyidikan Korupsi