JAKARTA - Peserta aksi yang tergabung dalam Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG (Makan Bergizi Gratis) memberikan sayur gratis kepada warga saat mengikuti demonstarasi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Aksi tersebut diikuti ratusan massa yang membawa poster dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa membagikan sayuran kepada masyarakat sebagai simbol dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus menyuarakan nasib petani, pemasok, dan mitra dapur yang terdampak akibat operasional program di sejumlah daerah terhenti.

Dalam orasinya, mereka mengeluhkan penghentian sementara layanan MBG saat libur sekolah serta moratorium penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan itu dinilai membuat banyak mitra kehilangan pemasukan.

Massa juga meminta Badan Gizi Nasional memperbaiki tata kelola program, memberikan kepastian bagi mitra penyelenggara, serta memastikan MBG tetap berjalan agar rantai usaha petani, pemasok bahan pangan, dan pelaku UMKM tetap terjaga.