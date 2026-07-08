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Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan), Rusdi Kirana (ketiga kanan), Hidayat Nur Wahid (ketiga kiri), Sekjen MPR Siti Fauziah (kanan), Sekjen MK Heru Setiawan (kiri) dan Deputi Administrasi Setjen MPR Heri Herawan (kedua kiri) berfoto bersama usai pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
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Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan pimpinan MK untuk memperkuat sinergi koordinasi serta harmonisasi antarlembaga tinggi negara demi menjaga stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia.
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Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan pimpinan MK untuk memperkuat sinergi koordinasi serta harmonisasi antarlembaga tinggi negara demi menjaga stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia.
Foto 4 / 5
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Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan pimpinan MK untuk memperkuat sinergi koordinasi serta harmonisasi antarlembaga tinggi negara demi menjaga stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia.
Foto 5 / 5
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Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan), Rusdi Kirana (kedua kiri), Hidayat Nur Wahid (kiri) dan Sekjen MPR Siti Fauziah (kanan) memberikan keterangan usai pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
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Silaturahmi Kebangsaan MPR-MK Perkuat Sinergi Antarlembaga Negara

Rabu 08 Juli 2026 20:20 WIB
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JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan), Rusdi Kirana (ketiga kanan), Hidayat Nur Wahid (ketiga kiri), Sekjen MPR Siti Fauziah (kanan), Sekjen MK Heru Setiawan (kiri) dan Deputi Administrasi Setjen MPR Heri Herawan (kedua kiri) berfoto bersama usai pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan pimpinan MK untuk memperkuat sinergi koordinasi serta harmonisasi antarlembaga tinggi negara demi menjaga stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia. 

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