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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.
Foto 2 / 5
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img-2
PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.
Foto 4 / 5
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img-4
PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.
Foto 5 / 5
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PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.
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MNC Life Hadirkan Perlindungan Asuransi di Koplove Fest Vol. 4

Selasa 07 Juli 2026 22:03 WIB
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BOGOR - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada ribuan penonton Koplove Fest Vol. 4 yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Bogor. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pemegang tiket selama festival musik berlangsung.

 
Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan kehadiran MNC Life sebagai Official Insurance Partner merupakan bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan perlindungan yang dekat dengan aktivitas masyarakat, termasuk saat menikmati hiburan. Menurutnya, perlindungan diharapkan dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat menikmati setiap momen dengan lebih nyaman.
 
Kolaborasi ini juga menjadi upaya MNC Life untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui dukungan pada berbagai kegiatan, termasuk di sektor hiburan, perusahaan terus memperluas akses perlindungan sekaligus menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
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