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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Rapat tersebut membahas pandangan fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
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Rapat tersebut membahas pandangan fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
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Rapat tersebut membahas pandangan fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menerima berkas pandangan fraksi dari Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Yuliansyah (kanan) pada Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025
Selasa 07 Juli 2026 21:58 WIB
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas pandangan fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
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