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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berbincang dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2026.
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Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2026.
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Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2026.
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Rapat Kerja Banggar DPR Bahas Pelaksanaan dan Prognosis APBN 2026
Selasa 07 Juli 2026 21:58 WIB
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berbincang dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2026.
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