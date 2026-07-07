JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berbincang dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2026.