JAKARTA - Tingginya angka pengangguran lulusan SMA dan SMK masih menjadi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Menjawab kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di berbagai daerah.

Sejalan dengan penguatan ekosistem UMKM yang didorong Danantara, perluasan layanan PNM turut meningkatkan kebutuhan tenaga pendamping di lapangan. Hal ini membuka kesempatan kerja bagi puluhan ribu lulusan SMA/SMK, khususnya dari keluarga prasejahtera, sekaligus memberikan akses pengembangan kompetensi, jenjang karier, hingga program beasiswa.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penguatan UMKM akan menciptakan efek berganda berupa pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. Ia juga menekankan pentingnya menjaga perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat dalam setiap transformasi BUMN.

Hingga saat ini, PNM telah menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sekitar 88 persen di antaranya merupakan perempuan, sementara lebih dari 43 ribu merupakan lulusan SMA/SMK. Mereka menjadi ujung tombak pendampingan bagi jutaan nasabah PNM Mekaar sekaligus berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi di tingkat komunitas.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan bagian dari misi pemberdayaan perusahaan. Menurutnya, sejak menjadi bagian dari Danantara, PNM terus memperkuat kontribusinya dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang lebih inklusif.

"Ketika usaha ultra mikro berkembang, kebutuhan tenaga kerja ikut meningkat. Peluang tersebut banyak diisi oleh lulusan SMA dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya memiliki akses kerja terbatas. Karena itu, pemberdayaan yang dilakukan PNM tidak hanya melahirkan pengusaha yang lebih mandiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan kesejahteraan di tingkat komunitas," ujar Kindaris.

PNM meyakini dampak pembiayaan tidak berhenti pada penambahan modal usaha. Pertumbuhan usaha ultra mikro juga mampu menggerakkan ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut terus diperkuat bersama Danantara melalui kampanye #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, sebagai kelanjutan dari inisiatif #CariTauLangkahBaru untuk mendorong berkembangnya nasabah unggulan.