JAKARTA - Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan resmi PM Modi ke Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui peningkatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, investasi, maritim, dan diplomasi parlemen.