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Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan resmi PM Modi ke Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui peningkatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, investasi, maritim, dan diplomasi parlemen.
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Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Ketua DPR RI Puan Maharani menyaksikan Perdana Menteri India Narendra Modi mengisi buku tamu saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPD Sultan B Najamudin berfoto bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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HOME MULTIMEDIA Foto

PM India Narendra Modi Sampaikan Pidato Kenegaraan di DPR RI

Selasa 07 Juli 2026 22:10 WIB
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JAKARTA - Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI saat kunjungan kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).  Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan resmi PM Modi ke Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui peningkatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, investasi, maritim, dan diplomasi parlemen.

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