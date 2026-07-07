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Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
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World AI Show 2026 Bahas Masa Depan AI Indonesia

Selasa 07 Juli 2026 22:05 WIB
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JAKARTA - Peserta saat melihat salah satu booth dalam acara World AI Show 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

 
Konferensi World AI Show edisi ke-47 resmi digelar di Jakarta pada 7–8 Juli 2026 di tengah proyeksi nilai pasar kecerdasan artifisial (AI) Indonesia yang diperkirakan mencapai US$10,9 miliar. Mengusung tema “Membangun Masa Depan AI Indonesia yang Berdaulat dan Skalabel”, forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas teknologi untuk membahas arah pengembangan ekosistem AI nasional.
 
Konferensi ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan infrastruktur AI dan fondasi data, pemanfaatan AI generatif, tata kelola AI yang bertanggung jawab, hingga penerapan teknologi AI di berbagai sektor industri. Sejumlah pejabat pemerintah, pelaku industri, dan pakar teknologi turut menjadi pembicara untuk mengulas peluang sekaligus tantangan pengembangan AI di tengah percepatan transformasi digital Indonesia.
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Topik Artikel :
Teknologi Ai
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