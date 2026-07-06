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Dipimpin vokalis Baskara Putra, Feast membawakan sejumlah lagu populer seperti Metakritik, Nina, Berita Kehilangan, Peradaban, dan Tarot yang membuat penonton kompak bernyanyi (sing along) dan berjingkrak sepanjang pertunjukan.
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Dipimpin vokalis Baskara Putra, Feast membawakan sejumlah lagu populer seperti Metakritik, Nina, Berita Kehilangan, Peradaban, dan Tarot yang membuat penonton kompak bernyanyi (sing along) dan berjingkrak sepanjang pertunjukan.
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Dipimpin vokalis Baskara Putra, Feast membawakan sejumlah lagu populer seperti Metakritik, Nina, Berita Kehilangan, Peradaban, dan Tarot yang membuat penonton kompak bernyanyi (sing along) dan berjingkrak sepanjang pertunjukan.
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Kemeriahan konser semakin lengkap dengan kuis interaktif berhadiah dari iNews Media Group yang digelar sebelum dan sesudah penampilan Feast.
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Grup musik Feast sukses menghibur ribuan penonton dalam konser Jakarta Fair Kemayoran di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (5/7/2026).
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Penampilan Feast di Panggung Jakarta Fair
Senin 06 Juli 2026 21:18 WIB
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JAKARTA - Grup musik Feast sukses menghibur ribuan penonton dalam konser Jakarta Fair Kemayoran di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (5/7/2026). Dipimpin vokalis Baskara Putra, Feast membawakan sejumlah lagu populer seperti Metakritik, Nina, Berita Kehilangan, Peradaban, dan Tarot yang membuat penonton kompak bernyanyi (sing along) dan berjingkrak sepanjang pertunjukan.
Kemeriahan konser semakin lengkap dengan kuis interaktif berhadiah dari iNews Media Group yang digelar sebelum dan sesudah penampilan Feast. Ribuan penonton antusias berebut kesempatan menjawab pertanyaan seputar ekosistem media iNews Media Group untuk membawa pulang berbagai hadiah, sekaligus menambah semarak gelaran Jakarta Fair 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli.
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