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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Teater Musikal Senja Teduh Pelita Angkat Isu Krisis Masa Depan

Senin 06 Juli 2026 21:18 WIB
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JAKARTA - Pemain tampil dalam teater musikal Senja Teduh Pelita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (3/7/2026). Musikal orisinal hasil kolaborasi Indonesia Kaya, Jakarta Movin, dan MALIQ & D’Essentials tersebut resmi dipentaskan pada 3 - 12 Juli 2026, mengangkat kisah fiksi ilmiah tentang sekelompok anak yang berusaha membangun kembali peradaban setelah dunia porak-poranda akibat perubahan iklim, krisis energi, pandemi, dan peperangan.

 
Cerita berpusat pada Arah, yang diperankan bergantian oleh Alf Elijah Sigarlaki dan Daria Lakshmi Algamar, yang memimpin Pasukan Pelita bersama delapan anak lainnya untuk bertahan hidup sekaligus mencari orang tua mereka yang menghilang. Dalam perjalanan, mereka menemukan Teluk Pelita, sebuah kawasan yang masih lestari, dan dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan pencarian atau membangun kehidupan baru, sembari menyadari bahwa keserakahan manusia menjadi ancaman terbesar bagi masa depan.
 
Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono mengatakan dunia Senja Teduh Pelita terinspirasi dari lagu-lagu MALIQ & D’Essentials yang sarat makna. Pertunjukan yang melibatkan 32 pemeran dan sekitar 200 insan kreatif ini menampilkan sekitar 20 lagu MALIQ & D’Essentials yang diaransemen ulang, didukung musik live oleh Wishnu Dewanta Orchestra, tata panggung modular, projection mapping, laser, serta visual imersif, sekaligus mengajak penonton merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan tanggung jawab terhadap masa depan.
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